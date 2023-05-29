Белгородский губернатор Вячеслав Гладков призвал "присоединить" к его региону Харьков.

В эфире российского ТВ на вопрос, как решить проблемы обстрелов приграничных районов, он ответил:

"Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области".

Напомним, что российские войска покинули большую часть Харьковской области в сентябре 2022 года - после контрнаступления ВСУ на Балаклею.

С тех пор Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, в связи с чем там уже объявили эвакуацию детей из приграничных районов.

Сегодня также местные телеграм-каналы пишут об обстрелах в Шебекино Белгородской области РФ.

Недавно и сам губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в город Шебекино.

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