В РФ заявили, что из приграничных районов Белгородской области начнут эвакуировать детей.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в первую очередь вывезут детей "из Шебекино, также из Грайворона и приграничных сел Грайворонского округа. Первых 300 детей отправят в соседнюю Воронежскую область.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.