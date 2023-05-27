В ходе рейда в Белгородскую область "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" была собрана важная информация для украинской разведки.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире проекта "Новый отсчет". Его слова приводит Telegram-канал ГУР.

По словам Юсова, вследствие рейда весь мир понял, что "король голый". Речь идет об истощении силового аппарата президента РФ Владимира Путина и уязвимости России к внутренним ударам.

Из соображений секретности он не стал уточнять, какие именно разведданные были собраны.

Напомним, на днях Андрей Юсов заявил, что масштабы операций "Русского добровольческого корпуса" на территории России будут "набирать обороты".

Как писала "Страна", 22 мая россияне, воюющие на стороне ВСУ, совершили рейд на территорию РФ в Белгородской области. Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" сообщили, что взяли под контроль село Козинка в Грайворонском районе. В Козинке находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России.

СМИ сообщали о ранении замглавы Грайворона и еще троих людей в результате вылазки российских добровольцев.

На Банковой отрицали причастность Украины к событиям в Белгородской области.

Ранее мы подробно рассказывали о рейде в Белгородскую область и о связях РДК с ГУР в отдельном материале.