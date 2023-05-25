Масштабы операций "Русского добровольческого корпуса" на территории России будут "набирать обороты".

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, пишет Униан.

"Эти конфликты в России становятся масштабнее, думаю, что можно ждать продолжения подобных событий и расширения их географии", - сообщил представитель ГУР Минобороны Украины.

Он также рассказал о согласовании операции в Белгородской области со стороны ГУР.

"Граждане РФ действуют самостоятельно на территории своей Родины в соответствии с собственными целями, политическими планами и манифестами. Украина, конечно, следит за этими событиями, но граждане РФ на территории России действуют самостоятельно", - заявил Юсов.

По его мнению, события в Белгородской области стали свидетельством хрупкости политического режима в стране.

В ГУР добавили, что "идея о буферной зоне внутри России, пропагандируемая российскими пропагандистами, может быть только поддержана, так как она будет полезной для Украины".

Ранее "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео из Глотово Белгородской области, снятое во время рейда.

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