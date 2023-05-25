Воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео из деревни Глотово Белгородской области, которое снято было, видимо, во время недавнего рейда.

Глотово находится в Грайворонском городском округе, под городом Грайворон.

Ранее было видео только с КПП "Грайворон". Глотово - следующий после Козинки населенный пункт в сторону Грайворона, находится в 4,5 км от границы.

Напомним, что "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", которые, по официальной версии Киева, участвовали в рейде в Белгородскую область, вчера заявили, что из Белгородской области уже ушли.

О том, что прорвавшихся групп уже нет на территории РФ заявляют и россияне, показывая видео с вновь контролируемого ими КПП "Грайворон", через который осуществлялся прорыв. А также из Глотово.

Как сообщалось, в Офисе президента заявили, что Украина "не имеет непосредственного отношения" к происходящему в Белгородской области.

Подробно о ситуации ми рассказывали в отдельном материале.

Тем временем война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.