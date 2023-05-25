"Русский добровольческий корпус" опубликовал видео из Глотово Белгородской области, снятое во время рейда
Воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео из деревни Глотово Белгородской области, которое снято было, видимо, во время недавнего рейда.
Глотово находится в Грайворонском городском округе, под городом Грайворон.
Ранее было видео только с КПП "Грайворон". Глотово - следующий после Козинки населенный пункт в сторону Грайворона, находится в 4,5 км от границы.
Напомним, что "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", которые, по официальной версии Киева, участвовали в рейде в Белгородскую область, вчера заявили, что из Белгородской области уже ушли.
О том, что прорвавшихся групп уже нет на территории РФ заявляют и россияне, показывая видео с вновь контролируемого ими КПП "Грайворон", через который осуществлялся прорыв. А также из Глотово.
Как сообщалось, в Офисе президента заявили, что Украина "не имеет непосредственного отношения" к происходящему в Белгородской области.
Подробно о ситуации ми рассказывали в отдельном материале.
Тем временем война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.