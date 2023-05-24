Власти Белгородской области РФ создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около 3 тысяч человек. В регионе рассматривают законные варианты для их вооружения.

Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор добавил, что отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года, им предоставлены форма и снаряжение, но бойцы не имеют вооружения, поэтому власти региона рассматривают возможность им его предоставить.

Он уточнил, что необходимость в вооружении возникла после атаки на Грайворонский район.

Напомним, по данным российских СМИ, в результате рейда "Русского добровольческого корпуса" в Белгородскую область РФ погиб один гражданский – житель села Козинка. Также, по их информации, общее число пострадавших – 13.

Ранее мы писали, что в Офисе президента заявили, что Украина "не имеет непосредственного отношения" к происходящему в Белгородской области.

Тем временем РДК и легион "Свобода России" опровергли заявления российского министерства обороны о своем "разгроме".

Они заявили, что скоро вернутся на территорию РФ для выполнения новых задач.

"Страна" анализировала, какие последствия будут у "белгородского рейда".