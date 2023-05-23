За несколько дней до рейда в Белгородскую область, 17 мая, лидеры "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин и "Легиона Свободная Россия" Максимилиан Андронников выложили совместное фото на Рыбальском острове в Киеве.

Сделан этот снимок прямо возле штаб-квартиры ГУР, которая расположена там же, у Парка моряков, где находились на фото Капустин и Андронников (последний уже успел записать видео с автоматом в день похода на Белгородскую область).

В сообщениях обеих организаций, которые опубликовали данный снимок, говорится о том, что они готовы отбросить разногласия и работать на "общее дело", результаты которого последуют уже скоро.

То есть не исключено, что руководители отрядов россиян, воюющих на стороне Украины, имели за пять дней до "белгородского рейда" некую встречу в Главном управлении разведки.

Военная разведка, по слухам, и курирует российские подразделения, воюющие на стороне Украины.

Отметим, что и западные СМИ не сомневались в прямом участии Киева и во время рейда на Брянскую область в марте 2023 года. Собственно, тогда это в интервью Financial Times подтверждал и глава РДК Капустин.

Трансграничный рейд в Белгородскую область РФ совершили россияне, воюющие на стороне ВСУ. Легион "Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что взяли под контроль село Козинка в Грайворонском районе, в котором находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России.

СМИ сообщили о ранении замглавы Грайворона и еще троих людей в результате вылазки российских добровольцев.

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. А ближе к вечеру прошла информация, что 39 диверсантов уничтожены в бою.

В Кремле заявили, что знают о прорыве "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области и считают ее целью отвлечение внимания от Бахмута, о захвате которого сообщила РФ.

На Банковой причастность Украины к событиям в Белгородской области отрицают.

Сегодня появились видео и фото последствий рейда.

Западные СМИ пишут, что рейд в Белгородскую область РФ несет признаки операции ГУР Украины.