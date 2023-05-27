В субботу, 27 мая, в Шебекино Белгородской области России зафиксированы прилеты. После одного из них погиб человек и начался пожар.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Что именно загорелось в городе, пока неизвестно.

Также паблики сообщают о попадании снаряда в ювелирный магазин, который находится на первом этаже жилого дома в центре Шебекино. Рядом расположены школа искусств, дворец культуры и управление полиции.

Кроме того, в шести жилых домах выбиты окна. На улицах разбросаны осколки стёкол и обломки снарядов. Посечены заборы и фасады, есть повреждения линии электропередачи. Пострадавших нет.

Вскоре после публикаций в соцсетях власти Белгородской области подтвердили прилеты в Шебекинском округе.

"Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, охранник одного из предприятий погиб, пострадали двое подростков.

Напомним, сегодня в Тверской области России два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию. А ранее ночью была атакована нефтеперекачивающая станция "Транснефти" в Псковской области.

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