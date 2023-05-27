В пятницу, 26 мая, около 23 часов в посёлке Майский Белгородской области упал украинский беспилотник.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Сообщается, что повреждён фасад здания местного миграционного центра, пострадавших нет.

Напомним, на днях губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что ночью регион атаковало "большое количество" дронов. По его словам, горел газопровод, местами не было света, девять пострадавших - в больницах.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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