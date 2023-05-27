В Тверской области России два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным, беспилотники прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод "Дружба". Первый БПЛА залетел в этот район в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошёл взрыв. В результате были повреждены крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса. Он упал на землю и взорвался. Вспыхнувший вследствие падения пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет.

Ранее сегодня ночью была атакована нефтеперекачивающая станция "Транснефти" в Псковской области.

Дроны часто атакуют территорию РФ и нефтяную инфраструктуру. Например, в марте губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил об ударе по нефтяной инфраструктуре региона. По его словам, беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" АО "Транснефть", при взрыве обошлось без пострадавших.

А в феврале в РФ заявили об ударе по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области. С помощью беспилотников была атакована линейно-диспетчерская станция в районе села Найтоповичи.