Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что США не знали об атаке беспилотников на Кремль.

Об этом пишут российские СМИ.

"Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта", - заявил Галузин.

В Украине отрицают причастность к атаке на Кремль и заявляют, что ее организовала сама же российская власть.

В США заявляли, что не участвовали в атаке. В то же время западные СМИ активно пишут о том, что налет на Кремль дронами организовала Украина.

Напомним, 3 мая Москва заявила о попытке удара беспилотниками по Кремлю. Через несколько дней в Москве восстановили поврежденный купол Сенатского дворца Кремля.

Война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.