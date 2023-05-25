Уже второе американское СМИ пишет о причастности украинцев к дрон-атаке на Кремль 3 мая. В разведке США полагают, что Кремль беспилотниками атаковали украинские Силы специального назначения.

Вчера об этом сообщало The New York Times, а сегодня пишет CNN со ссылкой на источник в американской разведке.

При этом официальные лица США считают маловероятным, что высокопоставленные чиновники правительства Украины, в том числе Владимир Зеленский, отдали приказ об атаке или знали об этом заранее.

Беспилотники, поразившие Кремль, выглядели небольшими, с относительно легкой полезной нагрузкой, вероятно, поэтому они не вызвали срабатывание российской системы ПВО, сообщили источники CNN.

Неясно, была ли бы у них достаточная дальность для полета из Украины в Москву.

Напомним, что Зеленский несколько раз отвергал причастность Украины к атаке беспилотников на Кремль.

Тем временем война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.