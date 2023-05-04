Российский оппозиционер Илья Пономарев утверждает, что атака беспилотников на Кремль – дело рук "российских партизан".

Об этом он сказал CNN.

По его словам, "это одна из российских партизанских групп". Пономарев добавил, что "я не могу сказать больше, поскольку они еще публично не взяли на себя ответственность".

Как сказал Пономарев, членами партизанского отряда внутри России обычно являются "молодежь, студенты, жители крупных городов".

"Мне известно о партизанской деятельности примерно в 40 городах по всей России. Все партизанские отряды имеют свою направленность, свою специализацию, свои основные знания. Часть из них занимается диверсиями на железной дороге, часть – поджогами призывных пунктов", – сообщил Пономарев.

По словам Пономарева, атаки беспилотников на территории России — это "новое направление деятельности" группировок.

Заявление Пономарева противоречит заявлениям некоторых украинских официальных лиц, полагающих, что атака на Кремль была провокацией российских властей.

Ранее российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник заявил, что в ответ на атаку по Кремлю РФ может нанести ядерный удар по Украине. По его данным, на авиабазы в Энгельсе и Шайковке на авиабазы в Энгельсе и Шайковке уже отправлены поручения о подготовке к вылету самолетов ТУ-22М.

Мы подробно анализировали, что известно об ударе по резиденции Путина. Уже возникла теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.

В Офисе президента отрицают причастность Украины к атаке. А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что удар по Кремлю мог быть делом "местных подпольщиков".