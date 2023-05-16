В посёлке Глушково Курской области РФ неизвестный беспилотник сбросил три боеприпаса на административное здание пограничного управления ФСБ. Пять российских пограничников получили осколочные ранения.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Власти РФ об этой атаке пока не сообщают. Но губернатор области Роман Старовой сообщил о другом ударе БПЛА по Курской области, который якобы также произошел вечером 15 мая, но в Суджанском районе недалеко от села Плехово.

"Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники. Оперативно он доставлен в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывают помощь, в том числе, и столичные хирурги", - заявил Старовой.

Напомним, сегодня в России заявили об обстреле Белгородской области фосфорными боеприпасами, а также об атаке украинских беспилотников на Брянскую область.

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Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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