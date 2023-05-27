Информация о проникновении "диверсантов" на территорию Брянской области РФ не соответствует действительности.

Об этом сообщил в субботу, 27 мая, губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Сегодня многие Telegram-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было", - заявил Богомаз.

Губернатор добавил, что при этом село Сушаны, где, по данным российских пабликов, и был прорыв, подверглось обстрелам.

Напомним, сегодня в Брянской области заявили, что украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" российской армии на дороге Бровничи - Сушаны. Погибли двое российских военных. Сообщалось и о прорыве "украинской ДРГ", из-за чего в регионе объявили сигнал "Эдельвейс".

Ранее мы писали, что в апреле власти Брянской области РФ заявили о попытке проникновения "украинской ДРГ численностью 20 человек". Тогда утверждалось, что по "ДРГ" открыли огонь и попытка проникновения была пресечена.

В тот же день "Русский добровольческий корпус" подтвердил проникновение на территорию Брянской области РФ.