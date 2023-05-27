Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино, по которому сегодня был прилет.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице", - рассказал глава области.

Напомним, сегодня был нанесен удар по одному из предприятий города, там раздались взрывы и погиб человек. Кроме того, пострадали двое подростков.

Также местные Telegram-каналы сообщали о попадании снаряда в ювелирный магазин, который находится на первом этаже жилого дома в центре Шебекино.

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