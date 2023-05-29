В сети появилось видео падения обломка ракеты на проезжую часть в Киеве во время сегодняшней дневной атаки.

По видео видно, что движение в столице во время воздушной тревоги весьма интенсивное. Обломок ракеты чуть не упал на маршрутку.

Напомним, в КГГА заявили, что все выпущенные на столицу ракеты были сбиты. В ВСУ сообщили, что россияне выпустили, предварительно, до 10 ракет "Искандер" - как баллистических, так и крылатых.

Также киевские власти показали фото обломков ракет, упавших в Киеве после дневной атаки. Известно об одном пострадавшем и шести упавших обломках в разных районах города.

Кроме того, киевлянка рассказала, как попала под сегодняшний обстрел за рулем авто.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.