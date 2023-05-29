29 мая в результате атаки РФ на Синельниковский район Днепропетровской области были зафиксированы разрушения и повреждения.

Об этом сообщил глава области Сергей Лысак.

По предварительным данным, два частных дома полностью разрушены, а 30 домов получили серьезные повреждения.

Помимо этого, обстрелам подверглись местный магазин и заправка, которые также были повреждены.

На данный момент проводится обследование территории, а все службы привлечены к работе на месте происшествия, чтобы оценить масштаб разрушений и предоставить помощь пострадавшим.

Напомним, что 29 мая россияне ударили по Покровской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. После обстрела девять пострадавших и один погибший.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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