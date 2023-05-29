Киевлянка рассказала, как стала свидетельницей прилета в Подольском районе Киева, когда ехала на автомобиле по набережной.

По ее словам, в момент движения раздался взрыв, был "прилет в объект строительства", после чего она увидела как на нее летит "огромная балка".

В результате пострадал ее автомобиль, но девушка осталась цела. На видео ее машина находится примерно в районе Почтовой площади и Рыбальского острова. У автомобиля разбито лобовое стекло.

Власти Киева говорят, что прилетов по объектам в Киеве не было, а все ракеты были сбиты. При этом, по данным Кличко, в Подольском районе Киева обломки упали на крышу здания, и есть погибший.

Напомним, во время дневной атаки по Украине было выпущено около 10 ракет "Искандер".

Тем временем война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.