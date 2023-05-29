В Киеве задержаны двое мужчин, которые снимали работу ПВО сегодня днем. Для поиска одного из них полиция провела целую спецоперацию.

Об этом сообщает полиция Киева.

Сообщается, что на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных снимали работу ПВО. На место были направлены патрульные полицейские и сотрудники уголовного розыска.

В течение часа на одной из улиц Святошинского района полиция задержала 23-летнего молодого человека.

Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция. Через полчаса на улице Ушакова правоохранители остановили 26-летнего водителя BMW.

Мужчин доставили в Святошинское управление полиции для предоставления объяснений, после чего передали сотрудникам СБУ.

Ранее СБУ отчиталась о мерах, которые были приняты после "засвета" работы украинской ПВО при отражении атаки на Киев ночью 16 мая. спецслужба "разоблачила блогеров и заблокировала онлайн-камеры", которые снимали пуски ракет.

Напомним, в ВСУ сообщили, что во время дневной атаки по Украине было выпущено около 10 ракет "Искандер". В КГГА ранее заявляли, что все выпущенные на столицу ракеты были сбиты.