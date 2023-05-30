В Киевской области после ночной дрон-атаки повреждены 17 жилых объектов, в том числе квартир.

Об этом сообщает Нацполиция.

А в Киеве после падения обломков разрушены три верхние этажа многоэтажки в Голосеевском районе. Есть погибший.

Также обломки упали на автомобильную паковку рядом с домой, пострадало около 20 автомобилей.

"Страна" публикует фото поврежденного дома.

Также, по данным полиции, в одном из жилых комплексов в результате атаки люди получили осколочные ранения, травмы головы и ушибы. Подавляющее большинство повреждений в домах – это разбитые стены, окна, двери, мебель.

Ранее Воздушные силы сообщали подробности ночной атаки. Был выпущен 31 дрон-камикадзе, уничтожено 29.

Полиция Киевской области зафиксировала более 50 сообщений о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей.

В области есть четверо пострадавших от осколочных ранений.

Тем временем война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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