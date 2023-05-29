Глава украинской разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявил, что очередная попытка террористических действий России еще раз потерпела поражение и пригрозил скорым ответом за обстрелы Киева.

"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят", - заявил Кирилл Буданов, комментируя сегодняшний обстрел Киева.

Ранее в КГВА заявили об изменении тактики обстрелов Киева. Это первый дневной обстрел после 15 ночных обстрелов с начала мая.

Напомним, ночная атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Силы РФ выпустили "Шахеды" и крылатые ракеты со стороны Каспия.

В ходе дневной атаки на Киев россияне выпустили, предварительно, до 10 ракет "Искандер" - как баллистических, так и крылатых.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

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