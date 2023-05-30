В Москве эвакуировали сотни людей после удара беспилотника по 30-этажке. Паблики называют количество дронов
На Ленинском проспекте в Москве в ходе ночной атаки беспилотник ударил по 30-этажке. Он врезался в окно на 14-м этаже, но взрывчатка не сдетонировала.
Об этом пишут телеграм-каналы.
Сейчас из дома эвакуированы 300 человек. Эвакуацию, не конкретизируя адресов, подтверждал и мэр Москвы Собянин.
Ленинский проспект находится на юго-западе Москвы. Там сейчас перекрывают движение.
Всего, по данным российских телеграм-каналов, по домам в Москве попали три дрона, а 13 были сбиты на подлёте. Официально эти цифры не подтверждены.
Как писала "Страна", сегодня Киев ночью подвергся третьей массированной атаке за сутки, есть потери.
Тем временем война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.
Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.
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