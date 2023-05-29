Беспилотники Bayraktar TB2, на которые Украина делала ставку в начале войны, на сегодняшний день либо сбиты, либо переведены на разведывательные задачи.

Об этом пишет американское издание Business Insider.

"Общая оценка беспилотников, таких как TB2, заключается в том, что они хорошо работают, но только при условии, что у противника нет сильной противовоздушной и радиоэлектронной защиты", - сказал Сэмюэл Бендетт, эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа.

По его словам, "как относительно медленный и низколетящий БПЛА", он уязвим для хорошо организованных систем ПВО.

За время войны Россия совершенствовала свои средства радиоэлектронной борьбы, и с тех пор успешно сбивает и глушит многие украинские беспилотники, сказал Бендетт.

Поэтому сейчас Украина в основном использует TB2 для целей разведки, наблюдения и рекогносцировки, а не для нападения.

ВСУ применяют "современную оптику и датчики дронов, чтобы направлять другие беспилотники для атак, оставаясь вне досягаемости российских систем ПВО и РЭБ".

Еще в апреле 2022 года Владимир Зеленский давал понять, что "Байрактары" не играют существенной роли на фронте.

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