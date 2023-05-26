В России за последние 20 лет существенно увеличилось количество военизированных формирований.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки.

"По крайней мере, за последние 20 лет в регулярных вооруженных силах России увеличилось количество военизированных формирований. Однако эта "парамилитаризация" резко ускорилась после вторжения РФ в Украину и особенно на Крымском полуострове", - пишет разведка.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов "сыграл важную роль в создании нескольких местных подразделений, которые часто заявляют о своей принадлежности к казачьим традициям", добавляют в сводке.

Большинство из созданных формирований получили полуофициальный статус резервных частей регулярной армии. В разведке считают, что они созданы в связи с обеспокоенностью оккупационных "властей" способностью защищать полуостров регулярной армией РФ, которая понесла большие потери в войне.

Ранее глава немецкой разведки говорил, что власть Путина стабильна, а Россия по-прежнему способна вести затяжную войну.

Также сообщалось, что Пригожин назвал сроки полного выхода ЧВК "Вагнер" из Бахмута.