Власть президента РФ Владимира Путина стабильна, а публичные разногласия по поводу войны не составляют угрозу для системы.

Так считает глава немецкой разведки BND Бруно Каль.

"Несмотря на отдельные случаи выражения критики - например, в отношении поставок боеприпасов - нет никаких признаков того, что система начинает расшатываться или разваливается", - заявил он, однако добавил, что такой сценарий не исключается.

Судя по всему, Каль подразумевал критику Пригожина в адрес российского военного руководства.

На данный момент "мы не видим никаких трещин в системе Путина", говорит глава разведки.

Он полагает, что в долгосрочной перспективе Россия по-прежнему способна вести войну, набирая новых солдат. То же касается и области вооружения и боеприпасов.

"Так что о слабости, или о том, что действиям России может прийти конец, речи идти не может. Действительно, существуют уязвимости и неожиданности - например, в отношении эффективности вооруженных сил. Но если Запад не будет очень организованно поддерживать Украину и организовывать сопротивление, то стратегия Путина, подразумевающая ставку на долгосрочную перспективу и массу, может увенчаться успехом", - заявил Каль.

Напомним, ранее разведка Британии писала о разногласиях в военном руководстве России.

Также мы писали, как Пригожин в очередной раз обвинял войска РФ в сдаче позиций под Бахмутом.