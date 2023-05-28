Российское руководство стремится активизировать поддержку граждан в войне против Украины, включая привлечение их к военному производству, а также увеличение продолжительности рабочей недели.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

Недавние публичные дебаты в России вышли за рамки простого наказания критиков "специальной военной операции". Власти начали воздействовать на граждан для того, чтобы они активно поддерживали военные действия.

Британские аналитики отмечают, что российские СМИ и государственно поддерживаемые бизнес-группы обратились в Министерство экономики РФ с просьбой разрешить шестидневную рабочую неделю для рабочих в связи с экономическими потребностями "военной операции", возможно, без дополнительной оплаты.

Кроме того, ведущая российская пропагандистка Маргарита Симоньян 21 мая 2023 года призвала граждан работать на военных заводах по два дополнительных часа ежедневно после основной работы.

Министерство обороны Британии отмечает, что эти изменения в публичных дебатах явно напоминают ощущение общественного принуждения в советском стиле. Это также подчеркивает, что российское руководство, вероятно, считает экономические показатели решающим фактором для достижения победы в войне.

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против двух сотен предприятий ВПК России и Беларуси.

Также "Страна" писала, как зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев на заседании директоров предприятий ВПК зачитал телеграмму Иосифа Сталина 1941 года.