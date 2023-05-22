В России предлагают ввести шестидневную рабочую неделю. Такое предложение в Минтруда РФ поступило от представителей "Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма".

Авторы инициативы заявили, что "благодаря этому страна достигнет технологического и промышленного прорыва".

В ассоциации привели в пример годы Второй Мировой войны, когда в СССР трудились по шесть и даже семь дней в неделю. Пятидневная трудовая неделя с 8-часовым рабочим днем была установлена лишь в 1967 году.

На сегодня все обслуживающие ВПК российские заводы работают вообще без выходных, в две-три смены. В этом может и состоять интрига. Согласно российскому законодательству, работа в выходные оплачивается по двойному тарифу. Учитывая, что практически все военные предприятия - государственные и Трудовой кодекс там соблюдается, то работники получают двойную оплату.

Добавление одного рабочего дня в неделю позволит вполовину снизить эти сверх-расходы. Впрочем, пока это лишь инициатива, хотя и довольно скандальная - очевидно, что ее воспримут в РФ резко негативно.

Во-первых, большое количество людей потеряют дополнительный доход. Во-вторых, россияне не просто не хотят работать шесть дней, многие хотят перейти на четырехдневку. С такой инициативой выступал замглавы совбеза Дмитрий Медведев. Его инициативу, согласно опросу, поддерживали 48% россиян.