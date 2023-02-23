В Великобритании 18 компаний решили навсегда перейти на четырехдневную рабочую неделю. Это стало результатом шестимесячного эксперимента социологов Кембриджского университета, в котором приняла участие 61 британская компания.

Об этом сообщает The Guardian.

Эксперимент стартовал в июне 2022 года и по его завершении 56 компаний (т.е. около 92%) решили так или иначе оставить "четырёхдневку", а 18 компаний ввели её в свою практику на постоянной основе.

Остальные продолжат изучать в качестве временного опыта.

Исследователи опрашивали сотрудников участвовавших в эксперименте компаний на протяжении всего испытания, чтобы оценить, насколько появление дополнительного выходного дня влияет на качество их жизни.

У почти 71% респондентов был зафиксирован "более низкий уровень выгорания", а у 39% за полгода снизился уровень стресса. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в ходе эксперимента число дней, пропущенных из-за болезни, сократилось на 65%, а увольняться стали на 57% реже.

Напомним, что в декабре в Испании также начали тестирование сокращенной рабочей недели. Государство готово компенсировать фирмам дополнительные расходы, если они возникнут. На это выделено 10 млн евро. А если модель окажется успешной, ее могут ввести по всей стране.