Канцлер Германии Олаф Шольц призвал иностранных рабочих приезжать в Германию.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 18 января, сообщает CNN.

"Чтобы оставаться ведущей экономикой Европы, Германии нужны работники. Те, кто готов "закатать рукава" - мы вас ждем у себя, это наше послание", - заявил Шольц.

Шольц призвал делать инвестиции в Германию и предрек, что в 2045 году его преемник выступит на Всемирном экономическом форуме, и представит Германию как одну из первых климатически нейтральных стран мира (то есть, без использования угольной генерации в энергетике и двигателей внутреннего сгорания в автомобилях).

Также мы писали, что генсек ООН во время выступления на форуме заявил, что не видит окончания войны в Украине в ближайшем будущем.

Ранее мы писали, всемирный экономический форум в Давосе пройдет без китайских и российских миллиардеров. Россияне являются нежелательными гостями собраний мировой бизнес-элиты из-за развязанной РФ полномасштабной войны против Украины. Бизнесменов из Китая не ожидают, потому что страна переживает резкий всплеск заболеваемости COVID-19 и падение фондового рынка, из-за чего богатые китайцы только в прошлом году лишились более $224 млрд.