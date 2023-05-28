Россия предупреждает, что поставки западного оружия в Украину могут привести к эскалации войны до пока еще невиданного уровня.

Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС.

По словам дипломата, его страна обладает "огромными ресурсами" и еще не переходила к "очень серьезным действиям".

Он добавил, что "Россия в 16 раз больше Украины".

Посол также предупредил, что война может перейти в "новое измерение".

Продолжительность конфликта, по его словам, "зависит от усилий по эскалации войны, которые предпринимают страны НАТО, и особенно, Великобритания".

"Конечно, рано или поздно, эта эскалация может перейти в новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем помириться уже завтра", - добавил он.

Как писала "Страна", Келин ранее заявлял, что Россия не намерена применять тактическое ядерное оружие в Украине. Он заявил о строгом перечне условий применения тактического ядерного оружия, куда входит угроза существования самого государства.

Тем временем СМИ пишут, что у Британии заканчивается оружие для поставок в Украину.

Напомним, война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.