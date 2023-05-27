Депутаты Госдумы России предложили наклеивать на бутылки водки лица спившихся россиян. Кроме того, на спиртном парламентарии предлагают разместить надпись "Алкоголь вам враг".

С соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР. Их обращение выложили пользователи видеосервиса YouTube.

По словам парламентариев, с помощью картинок, на которых изображены злоупотребляющие алкоголем люди, можно будет бороться с пьянством. Специальную бутылку с образцом новой этикетки представил заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"Если наш законопроект будет поддержан, то вот такая водка и будет продаваться. На бутылке написано: "Алкоголь вам враг". Не красивые бутылки, а изображения спившихся граждан", - заявил депутат.

По его мнению, благодаря такому нововведению алкоголь станет менее привлекательным, а бутылки на полках магазинов будут пугать покупателей. Кроме того, Нилов предложил размещать информацию о вреде алкоголя и на сайтах алкомаркетов.

Сообщается, что Госдума РФ рассмотрит эту инициативу.

Ранее мы рассказывали, что недавно Ирландия стала первой в мире страной, обязавшей продавцов маркировать бутылки с алкогольными напитками картинками, предупреждающими о рисках для здоровья.

Напомним, в США эксперты выяснили, какие алкогольные напитки могут считаться самыми полезными для здоровья. В список вошли красное вино, темное пиво, сангрия и коктейль "Кровавая Мэри".