Ирландия стала первой в мире страной, обязавшей продавцов маркировать бутылки с алкогольными напитками картинками, предупреждающими о рисках для здоровья.

Об этом сообщает издание Irish Times.

Глава Минздрава Ирландии Стефен Доннели подписал закон, который вводит всестороннюю маркировку продаваемой в стране алкогольной продукции. Согласно документу, информация о вреде для здоровья должна быть доступна для покупателей в лицензированных помещениях и включать данные о калорийности и содержании алкоголя в продукте в граммах. Кроме того, появится предупреждение о риске употребления спиртного во время беременности. Также на этикетках разместят информацию о рисках возникновения заболеваний органов ЖКТ и онкологических заболеваний со смертельным исходом в результате употребления алкоголя.

"Каждый человек имеет право получить информацию о рисках, связанных с продуктом, перед его употреблением. Этот закон призван обеспечить всем потребителям спиртного доступ к четкой и краткой информации о рисках, связанных с данной продукцией", – заявила сотрудница департамента здравоохранения правительства Ирландии Хилдегард Нотон.

Обязательная маркировка алкогольной продукции вступит в силу в стране через три года, в 2026-м.

Между тем в Украине прошлым летом вернули обязательную маркировку товаров на украинском языке.

А на сайте президента появилась петиция с просьбой маркировать все товары брендов, которые работают в РФ.