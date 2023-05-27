Российские киностудии на 90% зависят от импортного оборудования.

Такие данные приводятся в бухгалтерской отчетности киностудии имени Максима Горького, пишет российское издание "РБК".

Авторы отчета заявляют о критической необходимости в государственном стимулировании, поскольку российских аналогов зарубежной технике нет.

"Импортозамещение в производстве техники и программном обеспечении для кинопроизводства - это процесс, который может занимать годы и даже десятилетия и является крайне актуальным для киноотрасли", - заявил заместитель гендиректора по техническим вопросам, закупкам, безопасности и АХО киностудии Андрей Данилин.

Год назад о такой же проблеме сообщали на "Ленфильме". Однако гендиректор киностудии Федор Щербаков сейчас заверяет, что зависимость от импортного оборудования "каких‑либо проблем не вызывает".

"Сегодня есть возможности приобретать оборудование в дружественных России странах и для расходников использовать параллельный импорт", - пояснил Щербаков.

В то же время гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров оценил зависимость от иностранной техники как "практически стопроцентную". Он добавил, что студия успела приобрести "новейшие" технологии до введения санкций, поэтому "у них есть определенный ресурс в несколько лет".

Прогнозируемый эффект санкционного давления на киноиндустрию "оценивается в 50-процентное снижение общего объема рынка", говорится в отчете киностудии имени Максима Горького.

Ранее мы писали, что недавно США ввели запрет на ввоз в Россию ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. В целом, под американские ограничения на экспорт в РФ и Беларусь попали 1 224 позиции.

А в феврале среди прочих товаров США запретили экспорт в Россию звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования.