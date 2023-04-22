Евросоюз намерен предложить запрет на транзит ряда товаров через Россию, чтобы усилить соблюдение уже введенных ранее ограничений.

Об этом пишет Bloomberg.

В публикации говорится, что запрет на транзит будет распространяться на многие технологии и другие товары, в том числе на несколько типов транспортных средств. В то же время не всем им будет запрещен проезд через Россию по пути в третьи страны.

"РФ удалось обойти ограничение на несколько подсанкционных технологий. Торговые данные свидетельствуют о том, что передовые чипы и интегральные схемы, сделанные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан", - пишет Bloomberg.

Как следует из материала, некоторые отчеты показали, что в странах ЕС, граничащих с Россией, включая Финляндию и Эстонию, наблюдается всплеск торговли со странами Центральной Азии, и эти товары часто проходят транзитом через Россию. В сообщениях говорится, что часть товаров остается в России или реэкспортируется из третьих стран в РФ.

Bloomberg пишет, что Польша, Эстония и Литва настаивали на том, чтобы Евросоюз ввел запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут использоваться российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также товаров, способствующих укреплению промышленного потенциала РФ.

Кроме того, новый пакет предложенных санкций может касаться танкеров и судов, которые не имеют навигационных систем, позволяющих отслеживать их перемещение. Основное внимание в пакете, который разрабатывает исполнительный орган ЕС, будет направлено на то, чтобы закрыть лазейки существующих ограничений, в частности, компаниям из третьих стран, говорится в публикации.

Напомним, по данным Financial Times, новые санкции Евросоюза против России будут ограничены мерами против обхода прошлых ограничений. Очередных санкций против целых секторов российской экономики больше не будет.

Ранее мы писали, что Германия настаивает на включении ядерной энергетики России в новый пакет санкций Евросоюза.