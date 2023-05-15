Страны Евросоюза обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны товаров из стран сообщества.

Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции, которая транслировалась на Ютуб-канале ЕК.

По словам чиновницы, в ЕС заметили огромный всплеск торговли европейскими товарами с некоторыми странами на фоне несоответствия между тем, сколько товаров приобретается в Евросоюзе, проходит через Россию и затем оказывается в третьей стране. Фон дер Ляйен заявила, что запрет на транзит пока на стадии обсуждения, на эту тему высказываются разные точки зрения.

Глава Еврокомиссии также напомнила, что уже действует запрет на транзит через Россию оружия, товаров двойного назначения и некоторой другой продукции. Если ЕС будет располагать доказательствами, что какая-либо страна покупает, а затем поставляет такие подсанкционные товары в Россию, то в отношении нее может быть наложен запрет на экспорт, сообщила фон дер Ляйен.

Чуть менее месяца назад, в апреле, агентство Bloomberg писало, что Евросоюз намерен предложить запрет на транзит ряда товаров через Россию, чтобы усилить соблюдение уже введенных ранее ограничений.

А на днях Financial Times сообщила, что подсанкционные товары на сумму более одного миллиарда долларов, отправленные в 2022 году из стран Евросоюза в Армению, Казахстан и Киргизию, исчезли при транзите через Россию.

По данным издания, это была схема по поставкам товаров в РФ в обход санкций под видом из транзита в третьи страны.