США и союзники рассматривают возможность введения полного запрета экспорта в Россию.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Представители G7 обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров в Японии в мае, и цель будет заключаться в том, чтобы вовлечь в санкции государства-члены ЕС. Предложение все еще обсуждается и может измениться, говорят источники.

Подход, обсуждаемый дипломатическими представителями, полностью изменит существующий режим санкций, запретив любой экспорт, "если только он не освобожден от него".

Тогда как сейчас - напротив, любой экспорт разрешен, если он не запрещен.

В случае изменения подхода, разрешенными к экспорту в РФ останутся только лекарства и продовольствие, говорят источники.

"Но существуют потенциально серьезные препятствия для реализации. Чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны быть приняты всеми членами, и это вызовет острые дебаты, учитывая вероятную негативную реакцию со стороны компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию, а также риск ответных мер со стороны Москвы", - пишет издание.

Ранее СМИ сообщали, что украинские бензовозы ежедневно вывозят российские товары из Риги в обход санкций.

Также мы писали, что крупные международные перевозчики отказываются везти российские товары.