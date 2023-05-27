Пассажирку авиарейса Москва - Владикавказ авиакомпании "Победа" задержали в аэропорту за то, что в самолёте она читала книгу на украинском языке.

Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно, Москва".

34-летнюю жительницу Москвы по имени Элла задержали в аэропорту Владикавказа по донесению пассажиров, с которыми она летела в одном самолёте. Им показалось, что женщина ведёт себя странно: кроме прочего, часто просит воду у борт-проводников и отлучается в туалет. А после того, как пассажиры увидели, что Элла читает книгу на украинском языке, один из них решил сообщить о ней службам аэропорта, которые и вызвали полицию.

В сообщении канала уточняется, что при досмотре у пассажирки обнаружили значки и стикеры цветов флага Украины на куртке, рюкзаке и телефоне. Теперь ей грозит ответственность "за дискредитацию ВС РФ".

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