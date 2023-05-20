В российском Краснодаре "проведут работу" со всеми местными караоке-клубами из‑за того, что в одном из них посетители спели песню Верки Сердючки (Андрея Данилко) "Гуляночка" ("Ще не вмерла Украина").

Об этом сообщается на сайте городской администрации Краснодара.

Мэр города Евгений Наумов дал поручение правоохранительным органам провести расследование после инцидента в клубе "Ля-мажор". Посетители исполнили песню "Гуляночка", в которой есть строчка, цитирующая первую строку гимна Украины.

"Одни отдыхающие ее спели, другие засняли это. Теперь этот ролик гуляет по сети", - говорится в сообщении администрации.

Управляющая клубом рассказала, что сотрудники "Ля-мажор" из принципа не дают гостям петь песни на украинском языке. Однако в ситуации с "Гуляночкой", по ее словам, звукорежиссер "не успел сориентироваться", потому что все куплеты поются на русском языке и "по тексту они нейтральные".

Напомним, после начала войны песни Верки Сердючки в России неоднократно предлагали запретить за антироссийскую позицию Данилко. В апреле 2022 года певцу запретили въезд в Россию на 50 лет.

Отметим, что скандал в Краснодаре уже не первый в России, связанный с песнями Верки Сердючки. Так, в феврале в городе Грязи Липецкой области РФ для детей организовали праздник в кафе. Малыши веселились с аниматорами, одетыми в ростовые костюмы монстров Хагги Вагги и Кисси Мисси, под ту же песню Сердючки со словами "Ще не вмерла Украина". Этим случаем заинтересовалась местная прокуратура.

А в прошлом году сообщалось об аналогичном "песенном" скандале в Ялте. На набережной группа людей на стихийной дискотеке пела и танцевала под "Гуляночку". Это вызвало неудовольствие местных "властей". Скандал закончился тем, что женщина, устроившая дискотеку на набережной Ялты, выпустила покаянное видео.