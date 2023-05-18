На российского музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол по статье 20.3.3 КоАП о "дискредитации армии".

Соответствующий документ с сегодняшней датой регистрации размещен на сайте судов Москвы.

Дата заседания по делу пока неизвестна, рассматриваться оно будет в Тверском суде Москвы. Гребенщикову грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Гребенщиков неоднократно выступал против войны и участвовал в концертах, сбор от которых пошел на помощь Украине. О том, какие именно высказывания Гребенщикова стали причиной составления протокола, не сообщается.

Однако в начале этого года депутат Госдумы, единоросс Султан Хамзаев обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить Гребенщикова на предмет оправдания терроризма и "дискредитации армии РФ".

Гребенщиков большую часть времени проводит в Великобритании и публично говорил, что переехал в эту страну после начала войны против Украины. С момента вторжения в Россию он не возвращался.

В марте прошлого года музыкант объявил об отмене всех концертов группы "Аквариум" в России "до лучших времен". Также в прошлом году авторская программа Гребенщикова "Аэростат" была снята с эфира "Радио России" и радиостанции "Культура".

Как мы писали, прошлым летом Гребенщиков опроверг, что пожертвовал беженцам из Украины 12 миллионов евро.

А осенью он сначала написал, а потом удалил пост о том, что Россия объявит войну всему миру и перекроет выезд.