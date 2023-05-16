Юморист Максим Галкин, певица Земфира Рамазанова, актер Семен Слепаков и журналист Илья Варламов подали иски к Министерству юстиции России с требованием исключить их из списка иноагентов. Все иски поданы в Замоскворецкий суд Москвы.

Об этом сообщают российские издания.

Дело Галкина зарегистрировано судом 11 мая, дата его рассмотрения пока не назначена. Дата заседания по аналогичным искам Земфиры, Слепакова и Варламова тоже пока не назначена.

Как мы писали, Галкин попал в список иноагентов в России в сентябре.

Певицу Земфиру признали иноагентом в феврале 2023 года.

Между тем война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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