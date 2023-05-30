По Украине этой ночью россияне запустили 31 дрон-камикадзе. Уничтожено 29 беспилотников. Почти все - на подступах к столице или в небе Киева.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Полиция Киевской области зафиксировала более 50 сообщений о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей.

В области есть четверо пострадавших от осколочных ранений.

Как сообщалось, этой ночью Киев подвергся третьей массированной атаке за сутки, есть потери и разрушения.

Также ночью беспилотники атаковали Москву, есть прилеты по жилым домам.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, куда исчезли украинские олигархи.