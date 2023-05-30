Москву атаковали беспилотниками. Один попал в жилой дом на улице Профсоюзной, другой - на улице Атласова в Новой Москве.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Заявлено, что пострадавших нет.

Перед этим сообщалось о работе ПВО и взрывах, которые слышны в Подмосковье. Пишут, что часть беспилотников были сбиты на подлете к Москве.

Как сообщалось, Киев этой ночью также подвергся массированной атаке - третьей за минувшие сутки. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. По предварительной информации, один человек погиб, трое получили травмы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, продолжается поиск людей под возможными завалами.

Что касается дневной атаки, то главком Валерий Залужный подтвердил удары по Киеву баллистическими ракетами. Он сообщил, что киевский регион атаковали с северного направления баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования. Всего было выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К".