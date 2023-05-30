Ракеты над Москвой. Появилось видео, как ЗРК сбивали дроны над российской столицей
Минобороны РФ заявляет, что они сбили восемь беспилотников над Москвой. Три из них якобы были подавлены средствами радиэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и отклонились от целей.
Еще пять - сбиты из ЗРК "Панцирь-С" в Подмосковье.
В сети появилось видео сбития одного из беспилотников над Москвой из "Панциря".
Отметим, что по данным российских телеграм-каналов, удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте. Также называются версии, что это были за дроны.
Также сообщалось, что в Москве эвакуировали сотни людей после удара беспилотника по 30-этажке на Ленинском проспекте. Он врезался в окно на 14-м этаже, но взрывчатка не сдетонировала.
Отметим, что и Киев сегодня ночью подвергся третьей массированной атаке за сутки. Есть потери и разрушения.
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