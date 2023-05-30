Минобороны РФ заявляет, что они сбили восемь беспилотников над Москвой. Три из них якобы были подавлены средствами радиэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и отклонились от целей.

Еще пять - сбиты из ЗРК "Панцирь-С" в Подмосковье.

В сети появилось видео сбития одного из беспилотников над Москвой из "Панциря".

Отметим, что по данным российских телеграм-каналов, удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте. Также называются версии, что это были за дроны.

Также сообщалось, что в Москве эвакуировали сотни людей после удара беспилотника по 30-этажке на Ленинском проспекте. Он врезался в окно на 14-м этаже, но взрывчатка не сдетонировала.

Отметим, что и Киев сегодня ночью подвергся третьей массированной атаке за сутки. Есть потери и разрушения.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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