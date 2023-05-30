Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю военную сводку по состоянию на 30 мая на своей станице в Facebook.

Новое за последние сутки:

За минувшие сутки на фронте было отбито около 27 атак. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Под Купянском противник наступал в районе Масютовки, Крахмального, Стельмаховки и Новоселовского.

Под Лиманом, Бахмутом и Авдеевкой атак РФ не осуществлялось.

Под Донецком были попытки наступления в Марьинке.

Как сообщалось, этой ночью Киев подвергся третьей массированной атаке за сутки, есть потери и разрушения.

Также ночью беспилотники атаковали Москву, есть прилеты по жилым домам.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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