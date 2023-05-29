В Бахмут на замену "вагнеровцам" заходят воздушно-десантные войска РФ и мотострелковые подразделения.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Да, там (в Бахмуте - Ред.) происходят ротационные мероприятия из-за, в первую очередь, больших потерь преступной группировки "Вагнер". Они вынуждены это делать. Заходят подразделения воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения. Мы знаем их наименования, знаем их командиров и боевой потенциал", – сказал он.

Также Череватый сообщил, что все указанные подразделения вражеской армии принимали участие в войне с 24 февраля 2022 года и имели значительные потери. Поэтому подразделения были доукомплектованы мобилизованными.

"В основном это уже второй-третий состав их личного состава", – уточнил спикер.

По его словам, за последние дни динамика боевых столкновений на Бахмутском направлении не изменилась.

Напомним, 25 мая Евгений Пиргожин заявил, что ЧВК "Вагнер" начала вывод своих подразделений из Бахмута.

На это советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что российские власти не дадут Пригожину вывести свои войска из Бахмута.

Однако сегодня в Минобороны подтвердили, что россияне меняют в Бахмуте "вагнеровцев" на регулярную армию РФ.

Между тем война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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