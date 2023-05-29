В Минобороны Украины заявили, что россияне меняют в Бахмуте "вагнеровцев" на регулярную армию РФ. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр у себя в соцсетях.

"Бахмут. "Вагнеровцы" выводят свои подразделения, на их место заходит регулярная армия. На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений. К югу от Бахмута враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения", - написала она.

В то же время, интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов на этом направлении не уменьшилась, сообщила Маляр.

Она также вновь заявила, что украинские войска продолжают удерживать юго-западную часть Бахмута.

Напомним, 25 мая в Украину вернулись еще 106 пленных, которые сражались за Бахмут.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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