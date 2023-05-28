ЧВК "Вагнер" предположительно начала вывод своих сил из Бахмута в Донецкой области, что привело к сокращению боевых столкновений в этом районе.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Похоже наемники "Вагнера" покидают Бахмут для перегруппировки в тылу, так как российские наступательные операции в этом районе сокращаются", - пишет ISW.

Украинские военные также заявили, что российские наступательные операции на Бахмутском направлении значительно сократились, ограничившись только двумя столкновениями. Это связано с передачей позиций и перегруппировкой сил в этом районе, пояснила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Институт также отмечает заявление российского блоггера, который сообщил, что украинские силы не ведут активных действий по возврату позиций в Бахмуте, несмотря на возможные контратаки на северо-западе и юго-западе города.

Согласно заявлению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, наемники "Вагнера" выводят свои силы из Бахмута и перегруппируются в трех других точках. Лидер "Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил эту информацию.

ISW отмечает, что российское командование может использовать силы "ДНР" для разгрузки группировки "Вагнера" в Бахмуте, что может снизить темпы российских наступательных операций на линии Авдеевка-Донецк. Последние атаки российских сил в районе Авдеевки и Донецка также сократились, возможно, в связи с этим перемещением войск.

Украинский Генштаб сообщил, что 27 мая российские войска провели 13 операций, семь из которых были нанесены в районе Марьинки.

Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.