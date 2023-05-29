РФ в течение суток нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины. На земле отбито 20 атак на двух направлениях.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Отметим, что впервые в сводке не сообщается, что россияне наступали на Бахмутском направлении.

Лишь заявлено, что отбиты атаки:

на Марьинском направлении – в районе Марьинки (12 атак),

и на Купянском – в районе Масютовки.

На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

При этом армия РФ нанесла два ракетных и 53 авиаудара, совершила около 20 обстрелов из РСЗО.

Авиация ВСУ нанесла 15 ударов. Украинская ПВО уничтожила 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, 11 из 11 ракет "Искандер" и 30 из 38 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Напомним, сегодня командующий Сухопутными войсками Александр Сырский приехал на Лиманское направление и анонсировал скорое наступление.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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