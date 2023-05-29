"Бахмут не должен повториться – это был слишком дорогой урок для Украины". Статью под таким заголовком опубликовал The American Spectator.

Автор материала Джеймс С. Роббинс (декан академического факультета Института мировой политики) пишет, что борьба за Бахмут представляла собой "битву на истощение в духе Вердена, на победу в которой у Украины было мало шансов".

"Поскольку оборона Бахмута была частью программы помощи Украины прошлой зимой, критики говорят, что поражение доказывает, что все это было пустой тратой денег. Они обвиняют Зеленского в лицемерии за то, что он преувеличивал стратегическую ценность Бахмута тогда и преуменьшает ее сейчас", – пишет Роббинс.

"Если бы Бахмут был быстро захвачен русскими в 2022 году и если бы Украина стабилизировала линию фронта немного западнее – примерно там, где она находится сейчас, – вывод войск вряд ли попал бы в заголовки газет, а тысячи украинских военнослужащих выжили бы, чтобы сражаться еще один день", – говорится в публикации.

Автор делает вывод: "Урок таков: не раздувайте битву, если не знаете, что можете победить".

Тем временем в Минобороны настаивают, что ВСУ продолжают удерживать позиции на юго-западе Бахмута, и подтверждают, что россияне меняют в Бахмуте "вагнеровцев" на регулярную армию РФ.